Violences contre Amy Ndiaye : Pape Mahawa Diouf accuse Sonko et Barth

L’affaire Amy Ndiaye, du nom de cette députée de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) victime d’une gifle et d’un coup de pied au ventre, le jeudi 1er décembre dernier, continue de faire des vagues. Invité de l’émission L’opinion sur Walf Fm, Pape Mahawa Diouf, Coordonnateur de la Cellule de communication de BBY, a mis en cause Barthélémy Dias et Ousmane Sonko, qui ont installé, à ses yeux, un climat délétère dans le pays. “L’agression physique contre Amy Ndiaye n'est que la suite des insultes contre les institutions, incarnées par Ousmane Sonko et Barthélémy Dias, estime-t-il. Ils ont l'insulte à la bouche, les institutions n'ont plus de valeur à leurs yeux, ceux qui les incarnent non plus".





Le Directeur général de l’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT) n’a pas manqué de ressortir quelques déclarations des deux leaders qu’il incrimine : "Ils ont dit que Oumar Maham Diallo (Ndlr : Doyen des Juges d’instruction) est l'ami de Aissata Tall Sall, que Macky Sall n'aime pas les Diolas, que c'est la violence dans les rues qui règle les problèmes, qu'il faut aller chercher Macky Sall au palais".