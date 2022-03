Violences faites aux femmes et aux enfants : Collectif DafaDoy appelle à la mobilisation et interpelle le ministre de la femme

Le Collectif Dafadoy dans sa mission de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants dénonce et déplore "ces actes de violences qui ressurgissent ces temps-ci et qui mettent en mal les acquis obtenus des associations de promotion des droits des femmes et des enfants", indique un communiqué parvenu à Seneweb.





Au moment où l’opinion publique a du mal à digérer l’assassinat du bébé jeté dans un puits, les violences policières exercées sur des activistes femmes, le meurtre de l’étudiante, voilà que l’actualité est encore marquée par une autre scène de violence, concernant deux garçons ligotés par l’ex-coépouse de leur maman.





"Dafadoy condamne fermement toutes ces violences commises sur les femmes et les enfants et demande à l’Etat et à la justice de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ces

coupables puissent répondre de leurs actes'', dénonce le Collectif.





En outre, il interpelle le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la

protection des enfants en tant que ministère de tutelle à réagir face à ces cas de meurtres, de viols et de violences.





Il appelle les organisations de la société civile à la mobilisation afin que des "actions concrètes soient menées pour que ces actes ignobles soient sanctionnés. Nous demandons à la justice d’apporter la lumière sur ces affaires et d’appliquer la loi dans toute sa rigueur".