Violences sur une journaliste par des jeunes du Pds : La Cjrs réagit et condamne

Brutalisée par des jeunes du Parti démocratique sénégalais (Pds), la journaliste Mbayang Sarr Faye s’est retrouvée avec deux doigts cassés. C’était lors de la cérémonie de lancement de la vente des cartes au siège du Pds, sis sur la voie de dégagement nord (Vdn).

«Notre consœur du site ‘Thiey Dakar’ thieydakar.net/ a été brutalisée par des jeunes s’identifiant au Mouvement des élèves et étudiants libéraux (Meel). Son tort a été juste de se rendre audit lieu pour faire son travail, c'est-à-dire informer en temps réel, mais également juste et vrai. Malheureusement, des jeunes politiciens s'en sont pris à cette brave dame et mère de famille, jusqu'à lui casser deux doigts», a indiqué le Bureau exécutif national de la Convention des jeunes reporters du Sénégal (Cjrs) à travers un communiqué reçu ce jeudi 22 octobre.