Virée par son patron pour vol, la vengeance enflammée de la domestique

la vengeance enflammée de la domestique

Le sieur D. Kaba, domicilié au quartier Plateau de la commune de Tambacounda, est tombé des nues lorsqu'il est rentré chez lui le 7 janvier. Pour cause, il a constaté la disparition de ses 150 000 FCFA qu'il avait soigneusement gardés dans son armoire. Pour y voir clair, il décide d'aller voir le grand marabout du coin.





Prise de panique, la femme de ménage, F. Keita, âgée de 19 ans, lui avoue avoir volé la somme. Elle ajoute avoir utilisé une partie achetant un matelas avant de restituer les 90 000 FCFA qui restaient. Malgré ce mea culpa, le patron décide, tout de même, de se séparer de sa femme de ménage.





Le lendemain, F. Keita retourne chez ce dernier vers 12 heures pour solliciter son pardon afin de continuer son travail. Certainement pour dissiper son plan.





Car un peu plus tard, elle débarque dans la boutique du coin pour prendre une allumette au nom de son patron, se dirige vers la fenêtre et met le feu au salon avant de battre en retraite. Le patron, apercevant les flammes à l’intérieur de son salon, alerte le voisinage et les sapeurs-pompiers, mais c'était trop tard.





La télé, les meubles, le frigo, le climatiseur et d'autres matériels sont réduits en cendres.





L'enquête ouverte par les éléments du commissariat central de Tambacounda, après le constat des dégâts, a permis de mettre la main sur la femme de ménage quelques heures après le témoignage du boutiquier.





Celui-ci a révélé que F.Keita est venue récupérer une boîte d'allumettes au nom de Monsieur Kaba. Autre témoignage à charge contre la domestique, celui d'un garçon de 5 ans qui a déclaré l’avoir aperçue derrière la fenêtre du salon de Kaba en train de mettre le feu.