Visite de proximité à la gare de Thiaroye : Le nouveau DG de Dakar Dem Dikk rassure ses collaborateurs

Ce jeudi, le tout nouveau directeur général de Dakar Dem Dikk a effectué sa première visite de terrain, quelques jours après sa nomination à la tête de cette société de transport public. Une occasion pour Ousmane Sylla de prendre contact avec les travailleurs du dépôt de Thiaroye et de s’acquérir ainsi de la situation de ses collaborateurs. Cette visite lui a permis de constater les conditions précaires dans lesquelles sont ces agents.





"Nous avons conscience de la situation très déplorable des agents. Cependant, nous allons mettre en place très rapidement un plan d’action qui va démontrer que cette société est capable d’être à la hauteur des attentes des Sénégalais. Avec un système de management qui mettra en valeur les personnes qui sont dans la société. Mais aussi, d’avoir un service meilleur, afin de maîtriser les dépenses", déclare-t-il.





Interpellé sur les salaires jugés dérisoires, l’absence de pièces de rechange, le nombre croissant de bus en panne, l’absence de sûreté et de sécurité, la facture salée d’eau, entre autres, le nouveau maire de Kédougou rassure et appelle les agents à plus d’engagement pour réduire les charges et augmenter les recettes.





Dans la foulée, le DG informe que l’acquisition de nouveaux bus n’est pas une priorité, car, explique-t-il, "si nous avons de nouveaux bus et que le système interne n’est pas en mesure de les régler, nous allons retomber dans la même situation. Donc, l’urgence, c’était plutôt dans le système d’organisation que nous avons au niveau de DDD. C’est ce qu’il faut changer".





S’agissant des dettes auxquelles Dakar Dem Dikk fait face, Ousmane Sylla estime que l’urgence, c’est de trouver un plan d’action qui va sortir DDD de cette situation qui est vraiment infernale et qui doit prendre fin.