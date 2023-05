Visite du Président de l’Assemblée nationale de Chine : Macky Sall loue les liens forts entre les deux pays

En visite officielle au Sénégal, le Président de l’Assemblée populaire de Chine Zhao Leji s’est entretenu avec le Chef de l’Etat au palais ce matin.

Dans un tweet, Macky Sall se réjouit de cette alchimie qui règne entre les deux nations.







« Le Sénégal et la Chine, actuellement co-présidents du Forum sur la coopération économique sino africaine, entretiennent de solides relations d’amitié et de partenariat que nos deux pays souhaitent élargir et renforcer », a-t-il déclaré.