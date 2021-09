Visite suivie d'une Signature de Convention de Partenariat au royaume d’enfance du Président SENGHOR, DJILOR DJIDIACK : recrutement de 42 femmes et de 18 jeunes

Dans le cadre de la promotion de l’emploi et de l’employabilité des jeunes et des femmes conformément au programme d’urgence pour l’insertion socio économique et l’emploi des jeunes et des femmes « Xëyu Ndaw Ñi», le directeur de l’Emploi M. Modou FALL, accompagné de quelques uns de ses collaborateurs, s’est rendu dans la région de Fatick, dans la commune de Fimela, à Djilor Djidiak pour rencontrer les femmes transformatrices du GIE SALANE SEDAR afin de signer une convention de partenariat, ce jeudi 02 septembre 2021.





Le GIE, regroupant plusieurs femmes, travaille avec des moyens dérisoires et se trouve foncièrement impacter par le Covid 19, qui a occasionné la perte de bon nombre de ses clients principalement touristes.





Il s’active dans la transformation de produits locaux:





-Fruits et légumes

-Céréales

-Halieutiques