Vive tension à Ziguinchor et Bignona : Commerces fermés, routes barrées, circulation perturbée

Les manifestations continuent à Bignona et Ziguinchor depuis l’annonce de la condamnation de Ousmane Sonko, leader de Pastef les patriotes à deux ans de prison ferme. Ces manifestations interviennent à la suite de la condamnation de Ousmane Sonko dans le procès contre la dame Adji Sarr. À Bignona comme à Ziguinchor, le décor est pratiquement le même. Pneus brûlés, routes barrées à des endroits, circulation fortement perturbée et des commerces fermés.









Ce sont là, les conséquences des manifestations entamées depuis que le verdict est tombé. Des jeunes ont pris d’assaut les rues pour manifester leur colère et résister face à cette condamnation du Maire de Ziguinchor à deux ans de prison ferme pour manipulation de la jeunesse après avoir été disculpé sur l’affaire du viol et tentative de meurtre sur la personne de Adji Sarr.





À Bignona, la RN4 est pratiquement déserte. Les véhicules de transport en commun, les particuliers et autres motocyclistes ont disparu de la circulation. Seuls les gendarmes et les jeunes sont les rares à occuper les artères. Le marché qui fait face à cette route très sollicitée est fermé. Les commerçants ont baissé rideau depuis plus de quatre heures. Les autres types de commerce à hauteur de la RN4 sont aussi à l’arrêt, toutes les structures financières et autres magasins et boutiques vivent la même situation.





La gare routière d’habitude très bruyante est dans un calme plat, depuis quelques heures aucun véhicule n’y est sorti. Tout est au ralenti dans cette commune qui est la porte d’entrée de la région de Ziguinchor pour les voyageurs qui quittent la capitale Dakar.





À Ziguinchor, la situation est beaucoup plus tendue, les jeunes des différents quartiers sont pratiquement entrés dans la danse pour faire face aux forces de l’ordre.





Déjà avant le verdict, les membres du parti Pastef les Patriotes ont été dispersés par les forces de l’ordre alors qu’ils voulaient manifester leur soutien à leur leader au rond-point Aline Sitoé Diatta. Après le verdict, les actes de résistance ont commencé et ont dégénéré.





Le marché Boucott non loin du domicile du Maire de Ziguinchor est presque inaccessible. Les commerçants et les vendeurs ont dû plier bagages face à la montée de la tension et les échauffourées entre forces de l’ordre et jeunes.





Dans plusieurs quartiers de la ville, Néma, Grand Dakar, sur le Boulevard 54, la rue Insa Ndiaye, les boutiquiers ont fermé de même que les autres points de transferts d’argent et institutions financières. Les routes barrées et bourrées de pneus brûlés empêchent les populations de vaquer à leurs occupations. La circulation bloquée, même les motos jakarta plus pratiques en cette période empruntent difficilement les voies à défaut de voies de contournement. Les jeunes continuent à tenir tête aux FDS, et la fumée noire envahit la quasi-totalité des grands quartiers de Ziguinchor.