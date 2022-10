Vol aggravé : grâce à l'intervention salutaire de sa grand-mère, le jeune de 18 ans évite la prison

N'eut n'était l'intervention sa grand mère personne ne sait quel sort serait réservé à B.Thiaw.





Âgé d’à peine de 18 ans, B.Thiaw empruntait déjà la voie de Boy Djinn. En compagnie d’un de ses amis, en plein jour, les jeunes garçons arrachent le téléphone d’un vieil homme de plus de 60 ans.

Cependant après une course poursuite folle avec les témoins de la scène, son ami prend la fuite. B Diaw aura moins de chance et sera stoppé et livré à la police.

Déféré hier au tribunal d’instance pour vol commis en réunion, le garçon de 18 ans nie les faits qui lui sont reprochés. Choquée par l’attitude de son petit-fils, sa grand-mère hausse le ton et lui exige de dire la vérité au juge. Affolé, le mis en cause avoue avoir commis le vol avec son ami. Il a été aussitôt interpellé et le téléphone a été remis à son propriétaire par la même occasion.