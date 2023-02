Vol avec violence à Syllacounda : 4 500 000 F CFA emportés par des coupeurs de route

Vol avec violence à Syllacounda

L’insécurité est de plus en plus grandissante dans la commune de Kédougou et ses environs. Quarante-huit heures après le braquage survenu dans l’un des plus grands quartiers populeux de la commune de Kédougou, qui avait vu un coffre-fort plein de chèques emporté, un autre braquage vient d’être signalé entre le village de Syllacounda et celui de Samécouta, localité située dans la commune de Bandafassi.





C’est aux environs de 14 h que deux hommes encagoulés, armés de fusils, ont tenu en respect A. D. sur sa moto. Ils l’ont dépouillé de tous ses biens, dont de l’or et une importante somme d’argent estimée à quatre millions cinq cent mille francs. Sa moto qu’il conduisait a même été emportée par les assaillants.





Informés, les éléments de la brigade de gendarmerie territoriale de Kédougou se sont déployés sur les lieux pour les premiers constats d’usage. Une enquête a été ouverte pour mettre la main sur ces malfrats qui se sont évaporés dans la nature.