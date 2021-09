Vol avec violence à Thiès: Un gang de 03 malfrats démantelé par la police

Dans le cadre de la lutte contre le banditisme et la délinquance, les éléments du commissariat central de Thiès ont démantelé un gang de 03 agresseurs. Selon des confidences faites à Seneweb, le trio avait tendu, nuitamment, un piège à F. Niang, conducteur de moto Jakarta de son état, avant de l'agresser.







D'après le récit du plaignant, un individu s'était présenté nuitamment devant lui pour solliciter ses services en vue de partir à Grand standing, une localité de la cité du rail. Ainsi au moment où le conducteur de moto Jakarta transportait son faux passager, dit-il, deux individus l'attendaient au niveau d'une intersection.





Dès son arrivée, F. Niang a été roué de coups de bâton par le trio qui a également saisi sa moto Jakarta. Puis, ces agresseurs ont emporté sa sacoche contenant un montant de 150.000 F Cfa lors leur retraite.





Mais puisqu'un crime n'est jamais parfait, l'un des agresseurs a oublié son téléphone portable sur place. Ainsi, les enquêteurs du commissariat central de Thiès ont exploité l'appareil de marque Itel pour ferrer le propriétaire. Piégé et arrêté, C.A. Aïdara se disant laveur de véhicules, cite les deux membres de leur gang. Et M.Guèye et F. Ndoye se disant respectivement mareyeur, ont été pris par les limiers.





Pressé de questions, le trio a finalement dévoilé l'identité de leur receleur. A les e' croire, ils avaient déjà vendu la moto volée moyennant 150.000 F cfa. Avec la carte blanche du procureur, un transport a été effectué à Mbour avant d'interpeller le receleur, M. Diagne, mécanicien de son état.





Visé pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec violence, les 03 agresseurs ont été présentés vendredi dernier au procureur près le tribunal de grande instance de Thiès ainsi que le receleur domicilié à Mbour.