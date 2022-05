Vol du véhicule d'un fils du khalife des layènes : Le gang arrêté à Touba

À peine installé à la tête du commissariat spécial de Touba, le commissaire Diégane Sène vient de réussir un gros coup de filet, avec ses hommes. Selon des sources de Seneweb, ses limiers ont démantelé le gang qui avait volé le véhicule d'un fils du khalife général des layènes à Dakar, avant de le vendre dans la cité religieuse. Le cerveau de cette mafia et cinq de ses compères ont été présentés hier au procureur de Diourbel. Détails !





Insolite ! Un non-voyant, à la tête d'une bande d'escrocs, se faisait passer pour un officier de l'armée sénégalaise mis en disponibilité à cause de son handicap.





Ainsi, ce faux militaire a fait des victimes, de Dakar à Touba. Parmi elles, A. Thiaw, fils du khalife général des layènes.





En effet, le chef de la bande et ses acolytes avaient volé, à Dakar, la Land Rover du marabout. Une fois à Touba, P. A. Kane a réussi à vendre le 4X4 sans plaque d’immatriculation, à un concessionnaire.





Ayant eu écho de ce vaste réseau s'activant dans le vol de véhicules, le chef du service du commissariat spécial de Touba a mis en branle la machine judiciaire.





Les investigations des hommes du commissaire Diégane Sène ont permis de mettre la main sur le non-voyant, son chauffeur et quatre autres de ses compères.





D'après nos sources, le modus operandi du gang consistait à louer des véhicules à Dakar avant de les vendre à Touba.