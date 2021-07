Vols de bagages à l’Aibd : Des passagers crient leur colère

Ils sont nombreux les passagers, victimes de vols de bagages au niveau de l’aéroport Blaise Diagne de Dakar. Des internautes alertent sur les cas de vols à répétition sur des pages facebook. Un fléau qui prend de plus en plus d'ampleur dans les aéroports. « Préparer ses valises et colis avec à l’intérieur ses affaires, des cadeaux pour des personnes chères qu’on n’a pas vues depuis longtemps, des affaires destinées à des parents d’immigrés (yobanté) pour les retrouver ouvertes, spoliées et les objets subtilisés, est un vrai cauchemar », fulmine une des victimes sur les réseaux sociaux.





Ainsi, se désole-t-elle, «on ne peut même pas trouver les mots pour décrire ce que ressentent les victimes. Et ils ne savent pas à qui s’adresser pour retrouver leurs objets volés. Et les autorités aéroportuaires ne font rien pour régler ce problème. Et les sales auteurs deviennent plus audacieux, rien ne les arrête, ni les cadenas, ni le filmage. Et le phénomène s’accentue », peste la victime Marie Faye Diallo.