Vols multiples à Niacoulrab : La police de Jaxaay met le grappin sur le caïd Kalamou









Fin de cavale pour le caïd M. K. alias "Moussa Kalamou" ! Ce malfaiteur, à la tête d'un gang s'activant dans le vol de bétail, est tombé hier mardi dans la nasse des éléments du commissariat de Jaxaay. Selon des sources de Seneweb, les hommes du commissaire Youssoupha Thioub ont mis fin aux activités délictuelles de ce délinquant notoire, quelques jours après la chute de trois membres de sa bande.





Suite à l'exploitation d'un renseignement émanant du milieu interlope, les limiers de Jaxaay ont mis le grappin sur le caïd M. K. alias "Moussa Kalamou". Ce dernier est actuellement en garde à vue pour association de malfaiteurs, vols multiples commis la nuit en réunion avec effraction et usage de moyens roulants, vols à main armée et vol de bétail.





Pour rappel, la police de Jaxaay avait démantelé, récemment, une bande de malfaiteurs ayant commis plusieurs forfaits dans la banlieue dakaroise. Tout est parti d'une dénonciation faite par une victime.





Domicilié à Niacoulrab, M. Sall s'était présenté au niveau de ce commissariat où le quadragénaire avait déclaré que "quatre individus se sont introduits par effraction dans son domicile, avant d'emporter sa brebis de race à bord d’une charrette. Les voleurs ont acheminé l'animal dans un bâtiment inachevé, dans la nuit du 10 au 12 décembre 2022".





Aussitôt, le chef de service avait mis en branle les éléments de la brigade de recherches. La mission était claire : rechercher et interpeller toute personne impliquée dans cette affaire.





Conformément aux instructions données, les limiers avaient entamé les investigations avant de se rendre sur les lieux indiqués.





La surprenante découverte dans le bâtiment en construction





Selon des sources de Seneweb, les hommes du commissaire Youssoupha Thioub avaient découvert, dans ce bâtiment en construction, un arsenal composé d’un rouleau de corde, des arrache-clous, des cagoules, des paires de cisailles, ainsi que des traces de passage de plusieurs moutons.





Grâce à leur ténacité et à leur professionnalisme, les policiers avaient réussi à interpeller un membre de ce gang de cinq malfaiteurs. Mis devant le fait accompli, C. Ndom avait fini par craquer avant de citer ses compères. Le malfrat domicilié à Niacoulrab a reconnu avoir commis le vol en compagnie de son chef de gang M. K. alias "Kalamou" et son compère S. Diallo.





La poursuite des investigations avait permis d'interpeller le chauffeur B. Wade, qui était chargé de transporter puis garder discrètement dans son domicile le bétail volé.





La perquisition effectuée dans sa concession située à la cité Apix de Tivaouane Peulh s'est soldée par la découverte d'un enclos aménagé sur la terrasse de la maison avec 14 moutons de race dont 10 mâles et 4 femelles, 26 poules et 15 pintades.





Sur instruction du procureur de Rufisque, le véhicule du chauffeur complice a été immobilisé et mis sous scellé ainsi que le butin saisi.





Au cours de l’enquête, une deuxième victime a débarqué dans les locaux du commissariat de Jaxaay pour se constituer partie civile dans cette affaire. Ce frigoriste domicilié à Niacoulrab a reconnu ses quatre moutons qui ont été volés par le même gang.