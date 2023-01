Voulant détourner 2 permis de 900 et 700 000 FCFA : Un exploitant forestier simule une agression "mortelle"

Lundi 23 janvier vers 9 heures, les usagers de l'axe routier Sinthiou Maleme -Tambacounda n’en ont pas cru leurs oreilles. Un exploitant forestier, A. K. Diallo âgé de 79 ans, connu par les services de la gendarmerie pour ses frasques avait, de sources proches de l'enquête, encaissé les sommes de 900 000 F d'un commerçant et 700 000 F d'une dame pour des permis de charbon. C'est ainsi qu'il a mûri un plan qui consiste à simuler une agression. Pour passer à l'acte, il quitte sa ville natale de Sinthiou Maleme pour se rendre à Tambacounda. Juste à hauteur du pont de Sinthiou Maleme, il est tombé "raide mort". Les premiers témoins qui sont tombés sur la scène manquent de s'évanouir face au spectacle qui s'offre à leurs yeux. Le charbonnier qui faisait le mort raconte qu'avec la grève des transporteurs, il a fait autostop pour se rendre à Tamba. Le chauffeur du véhicule qu'il a emprunté a usé de pompe à gaz pour le neutraliser et ensuite récupérer son argent et les deux permis qui étaient dans son sac en le jetant dehors après l'avoir frappé.





Alertés, les éléments de la brigade mixte de la gendarmerie de Tamba se sont déployés sur les lieux.



L'homme est identifié comme étant un habitué de leur brigade pour avoir récemment fait l'objet d'une plainte d'abus de confiance portant sur la somme de 2 millions FCFA. Les limiers ont aussitôt sollicité les services de l'hôpital pour un diagnostic plus approfondi de la présumée victime pour en avoir le cœur.





Cependant, aucune trace de blessure n'a été décelée sur l'exploitant. L'enquête a également permis de lever le mystère qui entoure cette fausse agression qui a fini de défrayer la chronique sur les réseaux sociaux avec une vidéo devenue virale. En réalité, l'exploitant forestier voulait tout simplement détourner les permis des deux clients. Il aurait même appelé leurs propriétaires pour leur faire part du vol des deux permis après son agression.