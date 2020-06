Wade : «Le jour où Pape Malick Sy m’a demandé de diriger la prière en prison…»

L’ex-président de la République, Maître Abdoulaye Wade, s’est joint aux témoignages faits à l’endroit de Serigne Pape Malick Sy, rappelé à Dieu, ce jeudi 25 juin, des suites d’une courte maladie. Dans son message de condoléances, le ‘’pape du sopi’’ dit retenir du défunt porte-parole du khalife des tidianes, le souvenir d’«un guide religieux ouvert, d’un grand patriote, et d’un intellectuel de haut niveau».





«Je l’ai toujours considéré comme mon petit frère et il me le rendait bien. Parce que nous défendions la même cause, nous nous sommes retrouvés ensemble en prison, dans deux chambres contiguës. Pour nous rencontrer, il suffisait de frapper deux coups sur le mur.





Pape Malick est un homme courageux qui supportait l’enfermement avec dignité», a-t-il témoigné.







Et de poursuivre: «Il dirigeait nos prières. Un jour que nous faisions une prière surérogatoire, il eut la délicatesse de me demander de diriger parce que j’étais l’aîné. Tout en appréciant beaucoup la délicatesse du geste, je déclinai car, pour moi, c’est le sang de Maodo qui devait présider».





Pour Abdoulaye Wade, le fils cadet de Serigne Babacar Sy était un «homme de conviction, doublé d’une humilité rare».





«Je témoigne et atteste de son amour pour l’islam, la paix, la cohésion nationale, le Sénégal et l’Afrique, et son encouragement permanent du dialogue islamo-chrétien que je prônais», a-t-il fait savoir.









Le secrétaire général national du Pds demande aux membres de la famille Sy de Tivaouane «de nous considérer, Karim et moi, comme des leurs, tenir au courant de tous problèmes et nous faire partager leurs joies et leurs peines».