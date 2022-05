Wally est inquiet : "Je ne reconnais plus mon Sénégal..."

Ces derniers jours, le sentiment d’insécurité a monté d’un cran. Les cas d’agression et de meurtre ont fini d’installer la psychose. Wally Seck est tout aussi inquiet.



«Je ne reconnais plus mon Sénégal. L’insécurité est à son paroxysme. C’est affreux ce qui se passe. Deux meurtres en 24 heures. Mon pays va au plus mal», a posté en statut le chanteur sur sa page Instagram.



En effet, ces derniers jours, la spectaculaire agression à la Zone de captage, le meurtre présumé de Fatou Kiné Gaye gérante de multiservices à Pikine, ont fait renaître un sentiment d’insécurité.