Wave : Guy Marius Sagna dénonce les nombreux licenciements de jeunes

Des informations contraignantes fusent de partout dernièrement sur l’entreprise américaine de transfert d’argent Wave. Certaines ont été d’ailleurs démenties par cette dernière. Mais selon Guy Marius Sagna, l’entreprise Wave n’est pas blanche comme neige.





« Hier, Wave a démenti une information. La bonne information est que Wave c'est aussi régulièrement des centaines de licenciements de travailleurs essentiellement des jeunes.





Les derniers licenciés, plus d'une centaine date d'il y a moins d’une semaine.





Avant ces licenciements, ces travailleurs ont vu leur salaire - du fait d'affectations arbitraires - passer de 400.000 FCFA à 100.000 FCFA, d'autres de 700.000 FCFA à 80.000 FCFA », a révélé le député Guy Marius Sagna, à travers une note parvenue à Seneweb.





D’après toujours le « surgeu » du peuple, la compagnie de transfert d’argent tant chantée par les Sénégalais, se débarrasse de ses employés par un simple coup de téléphone sans aucune procédure. Non sans évoquer les salaires misérables payés aux agents qui sont dans les kiosques Orange Money, par le géant français Orange.





« Wave, c'est brusquement un coup de fil qui vous dit "vous êtes virés". Entre deux secondes vous devenez chômeurs. Évidemment le ministre du travail et son chef le président Macky Sall dorment. La question est: ont-ils des amis et militants ou financiers qui ont des sociétés intérimaires ? Wave dans sa lutte contre Orange Money, Free Money utilise des méthodes de précarisation des travailleurs comme ses concurrents. Par exemple Orange money paie à la fin du mois celles et ceux qui sont dans ces kiosques: 50.000 FCFA par mois. Parfois moins », ajoute Guy Marius Sagna.