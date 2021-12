[Vidéo] Xëyu Ndaw Ñi : 10 000 jeunes vont être formés secteur Environnement

Xëyu Ndaw Ñi : 10 000 jeunes vont être formés secteur Environnement

Dans le cadre du programme Xëyu Ndaw Ñi, le ministère de l'Environnement et du développement durable a engagé un vaste programme dans le processus de recrutement. Ainsi, le ministre a présidé un atelier de formation de l'administration et des services techniques qui gèrent le programme Xëyu Ndawñi, volet environnement.









"Le Chef de l’État a mis à la disposition du secteur de l’environnement, un quota de 10 000 jeunes répartis entre l’Agence sénégalaise pour la Reforestation et la GMV (7.000), la Direction des Eaux et Forêts, Chasse et Conservation des Sols (2.000) et la Direction de l’Environnement et des Etablissements classés (1.000).

Nous avons bouclé une bonne partie du volet recrutement. Après avoir recruté 7.000 jeunes qui perçoivent leurs salaires depuis le mois d’août, nous sommes en train de poser les autres jalons notamment un volet important consistant à capaciter, à former ces jeunes pour les rendre davantage beaucoup plus opérationnels sur le terrain", a expliqué Abdou Karim Sall, ministre de l’Environnement et du Développement durable.





Mieux encore, des équipements vont être mis à la disposition de ces jeunes. La mise à contribution de ces moyens humains devrait permettre l’opérationnalisation du "PSE Vert".





"Il faut qu’on puisse les distinguer avec leurs tenues. Des équipements que nous venons de remettre à l’ensemble des inspecteurs régionaux mais également, à tous nos représentants régionaux de l’environnement et des Établissements classés. Nous allons dans les deux jours, procéder à la formation des formateurs et les formations vont se déployer après cette phase, dans toutes les régions et les départements du Sénégal pour que nos jeunes déjà recrutés puissent être opérationnels sur le terrain notamment dans le cadre du reboisement, de la lutte contre les feux de brousse, de la lutte contre la coupe abusive de bois, contre les effets néfastes du changement climatique, notamment sur les pollutions et nuisances", a indiqué M. le ministre Abdou Karim Sall





Ces 10.000 jeunes après leur formation dans les prochains jours vont apporter un appui important pour le secteur de l’environnement pour permettre d’atteindre les objectifs fixés par le Chef de l’État, a assuré le ministre.





Concernant la coupe abusive de bois, AKS soutient que "les forces de défense et de sécurité sont à pied d’œuvre pour mettre fin à ce saccage inqualifiable de nos forêts notamment dans les zones sud ".