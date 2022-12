Yango aide à mettre plus de cent nouveaux taxi jaunes dans les rues de Dakar

Soutenu par le réseau Yango, le groupe Goldratt avec la mise en route de plus de 100 véhicules augmentera le nombre de voitures en service dans la capitale. Consciente du potentiel du marché sénégalais, la société, grâce à ce financement, entend se positionner comme un acteur clé du secteur du transport urbain dans la capitale.





Bientôt, 110 véhicules Samand LX sillonneront les rues de Dakar. Leur mission : satisfaire les besoins criards des Dakarois en matières de confort et de sécurité dans les transports. Fonctionnant à la fois au carburant et au gaz de pétrole liquéfié (GPL), ces véhicules, dont une trentaine sont déjà en circulation, permettront de combler l'écart entre l'offre et la demande de voitures à Dakar. Tout en répondant aux besoins des usagers des transports de la ville, les partenaires s'engagent également à respecter l'environnement par l’utilisation de carburants alternatifs moins polluants comme le gaz pour leurs véhicules.





Et ce n'est là que la première étape d'un vaste plan d'investissement qui permettra à terme d'augmenter considérablement la flotte de taxis disponible dans la ville. Si le groupe Goldratt a pu mobiliser un tel financement, c'est grâce à l'environnement socio-politique favorable et à la stabilité du Sénégal, dont l'économie urbaine pourrait atteindre un niveau similaire à celui des pays les plus développés dans les années à venir.





Yango et ses partenaires investisseurs s'inscrivent également dans le sens de la volonté politique de l'Etat de renouveler le parc de transport de la capitale en introduisant de nouveaux véhicules dans sa flotte de taxis.





Comme l’a souligné le Président de la République Macky Sall à l'occasion d'un Conseil des ministres le 29 novembre 2022 : « il est urgent de mobiliser, en relation avec les acteurs des transports impliqués, les moyens adéquats pour renforcer la mise en œuvre des programmes de renouvellement des véhicules de transport urbains et interurbains ».





Des paroles prises à la lettre par les partenaires de l'entreprise qui misent également sur le confort de leurs usagers, d'où le choix de véhicules spacieux, climatisés et équipés de GPS pour assurer une meilleure sécurité.





A long terme, le lancement de ces véhicules permettra par ailleurs de lutter contre le chômage à une certaine échelle grâce au recrutement et à la formation de chauffeurs, dont 30 travaillent déjà dans les rues de la capitale.





Yango est un service d'information qui met en relation les clients aux conducteurs via une application. Il facilite les déplacements en travaillant avec les partenaires et les fournisseurs locaux de véhicules de transport.