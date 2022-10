Yeumbeul Sud : le drogué de 19 ans tue sa tante pour du… café Touba

Ameth F. est en garde à vue au commissariat de Yeumbeul Sud. Ce jeune homme de 19 ans a été arrêté dans le cadre de l’enquête sur la mort de sa tante Nguetti F. hier, vendredi, au quartier Bollo Mbaye de Yeumbeul Sud.



Selon Les Échos, qui parle de cette affaire dans son édition de ce samedi, Ameth F. est un drogué qui, quand il prend sa dose, devient violent et terrorise les membres de sa famille. Le journal rapporte qu’il a une fois poussé le bouchon jusqu’à causer une double fracture à sa grand-mère maternelle.



D’ailleurs, souligne la même source, c’est pour protéger cette dernière de ses foudres que la tante de Ameth F. a été invitée à s’installer dans la maison. Il fallait une personne pour lui faire face.



Nguetti F. prit les choses en main dès son arrivée. Au quotidien, elle vend du café Touba. Hier, son neveu la trouve devant son commerce et lui demande de lui offrir du café. La dame refuse et lui demande de mettre la main à la poche. Ameth F. insiste. Elle finit par céder en lui offrant une tasse puis une deuxième.



Quelques instants après, Ameth F. réclame une troisième tournée. Sa tante refuse catégoriquement. Le jeune homme entre dans une grosse colère, se jette sur Nguetti F. et lui assène de violents coups de poings.



Des membres de la famille et des voisins interviennent. Ces derniers sermonnent Ameth F.



Après l’incident, Nguetti prend une douche et se retire dans sa chambre. Alors qu’elle s’affairait dans la pièce, elle pique une crise et s’écroule au sol. Elle meurt au cours de son évacuation au niveau de la structure de santé qui porte le nom du rappeur décédé Pacotille.



Informés, des éléments de la brigade de recherches de la police de Yeumbeul Sud cueillent Ameth F. D’après Les Échos, c’est ainsi que des manœuvres sont entreprises par des membres de la famille du mis en cause pour le disculper. Ces derniers, précise le journal, essaient de faire croire que Nguetti F. est décédée de mort naturelle et que son neveu ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales.



Les auditions des membres de la famille éplorée et des témoins de la bagarre sont en cours. Ameth F., lui, est en garde à vue.