Yeumbeul Sud : Le maire Bara Gaye offre à Oumar Sow la possibilité de l'affronter

En sa qualité de premier magistrat de la commune de Yeumbeul Sud, Bara Gaye dit être prêt à affronter dans les urnes son adversaire politique Oumar Sow.



"Je viens de donner à un frère et adversaire politique de l'Apr, M. Oumar Sow, le quitus de m'affronter légalement dans les urnes, en lui octroyant un certificat de résidence autorisant ainsi son transfert de vote de Libreville (Gabon) à Yeumbeul Sud", a assuré Bara Gaye dans une note.



Il poursuit : "J'adore la realpolitik, celle qui se fait dans les règles de l'art. Car elle est avant tout une affaire de courage et de gentleman. A mon humble avis, le mécanisme du filtre appartient au seul peuple souverain, mais à personne d'autre, sous peine d'illégitimité. La démocratie n'accepte pas de demi-mesure. On est démocratique où on ne l'est pas."



Ainsi, les deux gentlemen se donnent rendez-vous le 23 janvier aux Locales.