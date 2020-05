Yeumbeul : Un Français arrêté avec de faux euros

A. M., un Français d’origine sénégalaise habitant Mantes La Jolie, a été arrêté, à Yeumbeul Sud, en possession de faux euros. Selon Les Echos, il est poursuivi pour tentative d’escroquerie, détention et mise en circulation de faux billets de banque ayant cours légal au Sénégal et à l’étranger.







D’après le récit du journal, le mis en cause avait envoyé, dimanche dernier, son épouse à la boutique du coin pour faire quelques achats. Arrivée à la boutique, la jeune femme tend un billet de 10 000 Fcfa au vendeur.





Ce dernier, qui doute de l’authenticité du fric, vérifie du regard le billet en question et conclut à du faux. Mais, la cliente réfute les allégations du boutiquier et engage une vive dispute avec lui. Des passants entendent les éclats de voix dans la boutique et accourent pour voir.





Mais, face à cette situation, le boutiquier et la jeune femme décident de solder leur différend devant la justice et se rendent au nouveau poste de police de la commune de Yeumbeul Sud, où les limiers du poste ont confirmé le caractère frauduleux du billet de 10 000 Fcfa.





Une perquisition de la police a permis de mettre la main sur 40 fausses coupures de 100 euros et un billet de 10 000 Fcfa. Les limiers ont également saisi 85 billets de 100 euros, 21 billets de 50 euros, trois billets de 20 euros, 10 billets de 10 000 Fcfa et un billet de 2 000 Fcfa. L’argent est acheminé à la Division de la police technique scientifique aux fins d’authentification.