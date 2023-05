Ziguinchor : Dernier hommage au policier décédé lors des manifestations

Les honneurs militaires ont été rendus, lors de la levée du corps de Khassim Diédhiou, le jeune policier qui a trouvé la mort le lundi 15 mai dernier à Ziguinchor. Ce fut un moment d'émotion et de tristesse pour ses frères d'armes, les autorités policières et administratives. Tous ont rendu hommage à un vaillant et courageux Jambaar tombé sur le champ de bataille. Les condoléances de la Nation et de la République ont été adressées aux membres de sa famille.





Khassim Diédhiou, selon les siens, va demeurer pour l'éternité aux côtés de ses aïeux à Mangoulène, sa terre natale, qui a décidé de son inhumation dans ce village de Bignona.





Le policier Khassim Diédhiou a trouvé la mort lors d'un service de maintien d'ordre, conséquences du procès Adji Sarr-Ousmane Sonko pour viols et menaces de mort.





Paix à son âme.