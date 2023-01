Ziguinchor : Guides religieux et Imams prient pour les victimes; le thème de l'insécurité routière dans les sermons de vendredi

La grande mosquée de Santhiaba-Ziguinchor a fait pratiquement le plein, en ce deuxième jour de deuil national. Guides religieux, imams, maîtres-coraniques et quelques fidèles se sont donné rendez-vous en ce lieu de prière, en la mémoire des victimes de l'accident de Kaffrine, et prier pour les blessés.





A cette rencontre de prière pour le repos des âmes de tous les défunts de cet accident et pour une meilleure santé des blessés, des prières ont été formulées pour la paix et la stabilité au Sénégal. Selon Chérif Boun Chamsidine Aïdara qui a porté leur parole au nom de ces confrères, "Vendredi prochain, les sermons des Imams vont porter sur le thème de l'insécurité, le code de la route et le respect du règlement et de la loi qui régit le transport". Les Imams ayant pris part à ces séances de lecture du Coran ont donné leur accord et s'y sont engagés, confie le porte-parole de la famille Chérifienne de Ziguinchor.

Les Imans et guides religieux exhortent les chauffeurs de même que le citoyens de façon générale à veiller au respect du code de la route et limiter les charges. Ils ont par ailleurs salué les 23 mesures prises par le gouvernement de Amadou Bâ, et pensent que si les citoyens acceptent de les appliquer, les cas d’accidents pourront être évités.

La rencontre, rappelle en outre Chérif Boun Chamsidine Aïdara, a eu lieu sur initiative du ministre des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires, Doudou Ka. Le ministre leur a demandé de faire appel à toutes les notabilités de la Casamance pour des prières à la grande Mosquée de Ziguinchor sise au quartier Santhiaba.