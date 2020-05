Ziguinchor : Il lui demandait de surveiller sa fille…

R. M., électricien auto de profession, croupit en prison pour viol et acte de pédophilie sur une élève âgée de 15 ans. Selon des sources de L’AS, le présumé pédophile a été alpagué par les éléments du commissariat central de Ziguinchor suite à une plainte déposée par le père de la victime. Ce dernier n’a pas toléré la grossesse de sa fille par la faute de R. M. Les faits se sont produits au quartier Soupe Papaye où R. Manga habite avec le père de la fille.







Ce dernier, rapporte encore le journal, à chaque fois qu’il sortait, appelait R. M. pour qu’il lui surveille sa fille, parce qu’il lui vouait une confiance aveugle. Mais, le mécanicien profitait de l’absence du père pour s’enfermer dans la chambre avec la fille. Finalement, l’élève est tombée enceinte et a désigné R. M. comme l’auteur de sa grossesse. Le père de la fille a alors décidé de déposer une plainte au commissariat de police.





Entendu par les enquêteurs, R. M. a reconnu les faits qui lui sont reprochés et a fait l’objet d’une garde à vue. Mais, le père de la victime s’est pointé à la police pour retirer sa plainte. Cela n’a pas empêché la continuité de l’action publique. Finalement, au terme de sa garde à vue, R. M. a été déféré au parquet pour viol suivi de grossesse et actes de pédophilie et risque d’être traduit devant la Chambre criminelle.