Ziguinchor : « L’une des vulnérabilité est la présence des mines anti-personnel » (CICR)

Au cours d’une matinée média, organisée ce mardi 07 décembre à Ziguinchor, le chef de la sous délégation du comité international de la Croix-Rouge (CICR) a révélé que ‘l’une des vulnérabilités des populations de la Casamance est la présence des mines anti-personnel ».







Pour Yves Heller, des poches vulnérables se trouvent au nord-ouest, au sud-ouest et au sud-est du pays et la présence des mines dans ces localités impacte négativement sur le quotidien des populations. « Les populations, parfois, ne peuvent ni se mobiliser ni s’organiser autour des échanges économiques à cause de la présence des mines qui ont un impact sur leur mobilité et sur leur psychologie» a-t-il expliqué.





La rencontre, qui a réuni une vingtaine de correspondants (radios, télévisions, presse écrite et sites Web, avait pour objectif de partager les activités du CICR dans le monde, d’expliquer les contours du droit international humanitaire (DIH) et d’informer l’opinion nationale et internationale des réalisations du CICR en Casamance.





Sur ce dernier volet, bon nombre d’activités ont été réalisées pour la résilience des populations vulnérables à travers des dialogues constructifs mais discrets. Dans le secteur de l’autonomisation des couches vulnérables, le CICR a apporté une réponse humanitaire multisectorielle. C’est ainsi qu’à travers un processus participatif, des besoins liés à l’eau, à la sécurité économique et à la protection ont été identifiés et satisfaits.





Des activités de sensibilisation aux risques des mines, de rencontres pour le rétablissement des liens familiaux, de suivis des personnes victimes de mines, de visites de prison et de formations ont été menées pour l’amélioration des conditions de vie des populations impactées par le conflit.