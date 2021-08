Ziguinchor : Les aveux glaçants de l'homme qui avait égorgé une fillette de 4 ans

Maïmouna Barry, une fillette âgée de 4 ans, a été retrouvée égorgée à Kantienne à la périphérie de Ziguinchor.





Arrêté après plus d'un an de cavale, rapporte Libération, N'gh. Thda, originaire de la Guinée-Bissau et désigné principal suspect, est passé aux aveux.