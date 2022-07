Ziguinchor : Les Imams prient pour des élections apaisées et sans violence

Au moment où la campagne en vue des législatives du 31 Juillet prochain bat de l'aille, mais timidement à Ziguinchor, des imams se sont retrouvés pour répondre massivement à l'appel de leur frère imam de la grande mosquée de Boucotte et Cadi au Tribunal départemental de Ziguinchor Cheikh Alioune Sow. Ces hommes de Dieu ont formulé des prières pour la paix dans le pays et pour la tenue des élections sans violence pour la préservation de la paix sociale.



Imam Samsidine Badji de la grande mosquée de Colobane de saluer l'invite de l'imam Sow, initiateur de cette cérémonie de prières. Un appel important, car concernant la paix surtout en cette période de campagne. " Nous sommes venus en masse pour lire le Coran une fois et trois Yassine pour demander à Dieu de nous préserver, afin que les élections se passent dans la paix. Qu'il n'y ait pas de bagarre ni rien, que tout se passe bien".





Pour l'imam Cheikh Alioune Sow de la grande mosquée de Boucotte, il faut que les leaders conscientisent leurs militants afin que tout se passe dans la paix.





" Nous sommes tous des Sénégalais et concernés par ces élections. Et c'est Dieu qui recommande la prière pour toute chose que nous entamons. Nous sommes tous croyants musulmans comme chrétiens et nous croyons en ses prophètes. Nous prions pour que ces élections se déroulent dans la paix, sans bruit, sans bagarre et sans couler du sang". L'imam Sow a par ailleurs salué la forte mobilisation de ses frères imams qui ont toujours honoré et répondu présent à chacun de ses appels. Et en même temps, imam Sow fait comprendre que c'est un devoir pour tout guide religieux de répondre à une invite de prière pour la paix et la sécurité du pays. En cela il invite tous les Imams à organiser des séances de prières en cette période de campagne électorale, pour que ces élections se tiennent dans la paix.