Ziguinchor / Lutte contre le Sida : Le centre hospitalier du camp militaire Georges Boissy doté d'une unité de charge virale

camp militaire Georges Boissy de Ziguinchor

Le centre hospitalier niveau 2 du camp militaire Georges Boissy étrenne une unité de charge virale, un équipement utile et nécessaire dans la lutte contre le VIH-Sida. Une unité qui vient combler le gap dans la région et pour toute la Casamance dans la lutte contre cette maladie, et qui surtout va aider à l'atteinte des " 95, 95, 95", fixés par l'Onu-Sida, en vue de l'éradication du Sida à l'horizon 2030.





La dotation de cette unité de charge virale dans le cadre de la lutte contre le Sida, vient encore renforcer le concept "Armée nation ", selon le pharmacien Colonel Babacar Faye, coordonnateur du programme Sida de l'armée. Selon le Colonel Faye, cette unité va beaucoup aider dans l'atteinte de objectifs du troisième 95, qui est à la traîne au niveau national du fait d'absence de tels appareils.

" Toutes les personnes traitées doivent avoir une charge virale détectable, un indicateur de réussite du traitement, et pour évaluer et mesurer tout cela, il faut une une unité de charge virale ", fait savoir le coordonnateur du programme Sida de l'armée le Colonel Babacar Faye.





L'accessibilité de la charge virale fait que dans la lutte, notre notre pays est moins à l'aise dans le troisième "95".





La dotation de cette unité de charge virale va améliorer à coup sûr la prise en charge des patients du Sida de la zone Sud et même de la sous-région (pays voisins: Gambie, Guinée-Bissau), selon le Dr Pape Ndiaye, représentant l'ambassade de États-Unis, partenaire des forces armées du Sénégal dans le cadre de cette lutte, qui a favorisé l'obtention de cette unité.

C'est l'aboutissement d'un processus qui a commencé depuis 2 ans, relève le Dr Ndiaye via le partenariat entre le Programme du Département américain de la Défense pour la Prévention du VIH / SIDA (DHAPP) et l'armée sénégalaise, explique le Dr Pape Ndiaye.

De l'avis du Directeur technique de l'alliance nationale des communautés pour la santé (ALCS), Massogui Thiandoume, les patients qui restaient 6 mois voire 1 an pour avoir les résultats des mesures de leurs charges virales, pourront en disposer en 2 semaines au maximum, pour montrer l'importance de cette machine installée désormais au centre hospitalier niveau 2 du camp militaire Georges Boissy.





La cérémonie de mise en marche de cet appareil de charge virale ou de l'unité de charge virale au niveau de ce cette structure sanitaire militaire s'est déroulée en présence du commandant de la zone militaire N° 5, le Colonel Thierno Ndour, et le médecin chef de région, qui ont tous salué cette démarche. Le Colonel Ndour a, en outre, procédé au lancement officiel du laboratoire de l'unité de charge virale avec ses invités. Laboratoire qui sera un outil important dans le site du centre médical inter-armée de Ziguinchor, lequel polarise les régions de Kolda et Sédhiou bien qu'installé avec la prise en compte du soutien santé des personnels militaires de la gendarmerie et de leurs familles, pour reprendre le termes du Colonel Ndour, Comzone N°5.