Ziguinchor : Un collectif des travailleurs de l'AIBD fustige la dernière sortie de l'Intersyndicale de la plateforme aéroportuaire

Des membres d'un collectif de travailleurs de l'AIBD, en point de presse à l'aéroport du Cap Skirring (département d'Oussouye), et qui préconisent le "syndicalisme autrement", se sont indignés de la sortie du 13 mars dernier de l'Intersyndicale de la plateforme aéroportuaire.





As Malick Ndoye et ses collègues de Kolda, Ziguinchor et Dakar, entre autres, affirment "avoir été sidérés de découvrir dans la presse, en même temps que le grand public, les extraits d’une conférence de presse de l’Intersyndicale de la plateforme aéroportuaire ".





Selon ces travailleurs de l'AIBD, l’immense majorité des agents de la plateforme n’était pas informée, au préalable, de la tenue de ce point de presse.





Tour à tour, les différents agents de l'AIBD qui ont pris la parole, demandent à leur ministre de tutelle et au directeur général de prendre leurs distances par rapport à ces syndicats qui ne sont jamais allés en assemblée générale.





Par conséquent, ces syndicats ne sont ni légitimes ni légaux, selon ces travailleurs membres de ce collectif. Ils précisent d'ailleurs que "l’Intersyndicale vit en circuit fermé. Pire, elle s’est choisi un porte-parole qui est un contre-exemple du travailleur modèle que doit incarner un syndicaliste imprégné des grandes valeurs sacerdotales du syndicalisme", peut-on lire dans leur communiqué.





Poursuivant, ils ont tenu à apporter des éclairages sur trois points essentiels brandis par l'Intersyndicale. L'absence d'interlocuteur dans le secteur, les arriérés ISA et les terrains de Daga Kholpa.





Sur l'absence d’interlocuteur dans le secteur, le collectif affirme que c'est le ministre Doudou Ka et Abdoulaye Dièye, Directeur général de l’AIBD, qui sont visés dans cette "affabulation honteuse".

Le Collectif des travailleurs de l'AIBD pour un syndicalisme autrement rappelle que du 17 au 19 mars 2023, le DG de l’AIBD a convié l’Intersyndicale à un séminaire à Saly Portudal pour discuter de tous les problèmes du secteur, y compris leurs revendications. La question des arriérés ISA a été abordée et les autorités ont reconnu des difficultés dans le paiement de cette indemnité, souligne-t-il. Ses membres précisent que deux mois ont été payés ; il ne reste plus que trois mois d’arriérés.





En ce qui concerne les terrains de Daga Kholpa, As Malick Ndoye et Cie affirment que "Cheikh Wade, président de l’Intersyndicale, admis à la retraite, cumulativement conseiller au ministère des Transports aériens, a informé l’Intersyndicale que désormais, le site attribué aux travailleurs de la plateforme aéroportuaire, c’est Mbour 4", au cours de cette rencontre de Saly.





Les membres de ce collectif disent attendre de pied ferme le premier branquignol (parlant des membres de l'Intersyndicale) qui va débarquer au niveau des aéroports régionaux pour leur demander de faire la grève. Selon eux, les aéroports régionaux ne doivent strictement rien à cette Intersyndicale.