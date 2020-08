Zoom sur la nécrophilie : Quand les vivants s'accouplent avec des morts

Des rapports sexuels qualifiés de nécrophiles sont décrits avec plus ou moins de détails depuis la haute Antiquité. Un sujet qu'aborde, dans sa parution de ce vendredi, Rewmi Quotidien dans un dossier très fouillé.







Dans l’Égypte pharaonique, il était d’usage de laisser un peu macérer les corps des jeunes filles avant de les confier aux embaumeurs, leurs onguents et bandelettes, afin d’éviter toute tentative de profanation.





Aucune civilisation de cette période n’est épargnée par ces pratiques. Il y a avait des rumeurs sur une proposition de loi qui avait fait du bruit en Égypte.





Les maris devraient être autorisés à avoir des relations sexuelles avec leur femme jusqu’à six heures après leur décès.





Les médias locaux jetèrent la pierre au parlement à majorité islamiste. Cette idée saugrenue viendrait du Maroc.





Le religieux marocain Zamzami Abdul Bari avait déclaré, en mai 2011, que le mariage restait valable même après la mort.





Il avait néanmoins précisé que les femmes pouvaient également avoir une relation sexuelle avec leur mari décédé.





Hérode est réputé avoir continué des rapports avec le corps de sa défunte épouse, de même pour Périandre, le Tyran de Corinthe.





Il coucha sept ans durant avec son épouse Mariamme, après qu'il l'eut lui-même tuée.





Ces deux cas sont des démonstrations d’amour passionnel excessif, presque fusionnel, mais le cas du Monstre de Tarente, signalé par les Romains, tient plus de crimes de pervers sexuel.





Le Monstre de Tarente éventrait les mères avant qu'elles n'accouchent pour leur arracher le nouveau-né qu'il étouffait de ses mains avant de copuler avec son cadavre encore tiède.





Charlemagne aurait de même des rapports post mortem avec l’une de ses maîtresses, usant d’artifice de parfumerie pour faire passer l’odeur de putréfaction de son amour défunt.





Un voyageur arabe, Al-Kindi, relate ce genre de pratique en Inde. Le Moyen-âge français ainsi que l’histoire du royaume jusqu’à la Révolution font régulièrement état de condamnations pour faits sexuels sur des cadavres déterrés ou venant des fosses communes.





Gracchus Babeuf aurait, quant à lui, ivre de douleur, dévoré le cœur de sa fille morte prématurément.





Des cas signalés au Sénégal





Au Sénégal aussi, la nécrophilie a droit de cité. En atteste l’histoire de K. D., une matrone-relais au poste de santé de Dalaba (un quartier de Kédougou), qui a été violée après sa mort.





Selon l’enquête, elle avait subi une pénétration post-mortem avant qu'elle ne soit abandonnée dans la rue toute nue et jetée dans un dépotoir de poissons.





Le drame était survenu dans la nuit du samedi 22 décembre 2018 entre le village de Kénioto-peulh, où elle habite, et Kédougou.





Un cas similaire et plus sordide s’est également déroulé à Pikine. Entre le 27 octobre 2015 et le 14 décembre 2016, Djibril Seydi exhumait les corps de femmes récemment enterrées au cimetière de Pikine pour satisfaire sa libido sur les cadavres.





Il avait profané 10 tombes dont celles de 3 nouveau-nés et de deux femmes qui avaient entre 80 et 72 ans.





Depuis sa chambre, le bonhomme guettait les heures creuses de la nuit, pour faire la murette du lieu de repos des morts, aux fins de déterrer des corps de femmes récemment ensevelies pour coucher avec elles.





Né en 1980, Djibril Seydi louait une chambre derrière le cimetière. Ce qui lui permettait d’avoir une vue sur le lieu de repos. Il lui suffisait d’attendre la tombée de la nuit pour passer à l’acte à l’abri de regards.





Suite à la perquisition de sa chambre située sur la Rue 10, les enquêteurs ont découvert des vidéos et photos pornographiques sur son téléphone portable.





Prétextant la folie dans un premier temps, il finira par avouer. Il a confié avoir entretenu des relations intimes avec certains cadavres.





Ce que dit la loi





"La nécrophilie n’a pas été spécifiquement citée dans la loi ou réprimée par le législateur. Car, n’ayant pas été nommément consignée dans le Code pénal", ont confié plusieurs juristes contactés par Rewmi Quotidien.





L’avocat Me Alassane Cissé indique qu’il n’a jamais rencontré un texte qui prévoit une sanction contre la nécrophilie.





Mais, la nécrophilie peut être réprimée par les textes généraux, notamment la violation de sépulture ou la profanation des tombes considérés comme des actes de barbarie.





En effet, au Sénégal, on n’a retenu que les délits de profanation de cadavre.





En clair, la violation de sépulture est accompagnée d’actes portant atteinte à l’intégrité du cadavre.





Ce n’est donc pas en tant que déviance sexuelle que la nécrophilie est sanctionnée par la loi, mais parce qu’elle peut constituer une atteinte à l’intégrité du cadavre.





Les nécrophiles sont donc condamnés uniquement lorsqu’ils portent atteinte à une «sépulture».





Ailleurs dans le monde (intertitre, en gras)





Le cas du Sénégal n’est pas isolé. Dans beaucoup d’autres pays, il semble difficile d’estimer une juste condamnation pour de tels faits.





Les États-Unis et la France, par exemple, ne sont pas dotés de lois prévoyant de punir la nécrophilie, simplement parce qu’elle n’a pas été envisagée.





Ce n’est alors que lorsqu’une affaire se présente que la population et les spécialistes se trouvent confrontés à cette lacune, partagés entre la nécessité de punir, et la difficulté à édicter une peine satisfaisante.





Dans la France du XIXe siècle, sous Napoléon, un nécrophile qui tailladait et découpait des cadavres aurait ainsi été pratiquement relaxé car la nécrophilie n’entrait pas dans le champ des actes répréhensibles.