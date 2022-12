10 ème journée Ligue 1 : Retour sur les temps forts du derby Casa-Sport & Jaraaf et analyse des coachs

Retour sur les temps forts du derby Casa-Sport & Jaraaf et analyse des coachs

Le derby des vert et blanc Casa-Sport & Jaraaf lors de la 10 ème journée du championnat de ligue 1 a tenu toutes ses promesses. Un match âprement, serré comme d'habitude avec des occasions de buts de part et d'autres. Au finish, le match se termine en faveur de l'équipe Fanion Sud, qui gagne par 1 but d'écart.





Il a fallu attendre la 64 ème minute de jeu pour voir le seul but de la rencontre inscrit. But inscrit par Jean Koté Gomis, contre le cours du jeu. "Une défaite amère au vu du match qui nous avons livré. Parce que je pense en première mi-temps surtout, on a bien contenu le Casa-Sport avec derrière de très bonnes situations. L'idée de départ, on sait que le Casa-Sport c'est une équipe qui aime repartir de derrière avec beaucoup de passes courtes. Et il fallait qu'on défendent les intervalles dans leur zone. On a bien réussi à couper en tout cas les relations entre défenseurs central latérale. Et on les a obligés à allonger, y a eu beaucoup de déchets techniques dans leur jeu", analyse ainsi le coach du Jaraaf Youssouph Dabo. Ce dernier de confier que les réaménagements apportés en seconde mi-temps par le Casa ont été notoires, même si le Jaraaf a essayé de contrôler les permutations du camp adverse. Le but encaissé contre le cours du jeu a déstabilisé les joueurs du Jaraaf qui ont fait beaucoup d'efforts, sans pouvoir trouver la faille, ajoute le Coach des vert et blanc du Jaraaf.





Ansou Diadhiou, entraîneur de l'équipe Fanion Sud de faire comprendre qu'il faut parler mental en ce qui concerne l'analyse technique de ce derby. "Nous avons dit depuis le début de la saison, cette année à domicile, il faut prendre le maximum de points. Et nous n'avons pas vu qu'il y avait un adversaire comme Jaraaf ou bien un "classico", qui est devant nous. Pour nous, on joue contre une équipe, on doit prendre les trois points, et c'est comme ça que nous avons préparé le match. Maintenant, sur le point de vue technique et tactique sur le terrain, dès les premières minutes, nous avons vu une équipe du Jaraaf qui nous a mis la pression. Elle nous a posé beaucoup de difficultés, mais aussi quand on est rentré dans les vestiaires, nous avons pu rectifier, réaménager et permettre à ces jeunes là de pouvoir jouer".