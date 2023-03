15e journée Ligue 2 : Amitié FC-Demba Diop FC et DUC-Jamono, duel à distance pour le fauteuil de leader

La Ligue 2 joue ce week-end sa 15e journée. Elle sera marquée par le duel à distance entre le leader Jamono Fatick (26 pts) et son dauphin Amitié FC (26 pts). Si Jamono se déplace chez les étudiants du DUC, Amitié FC, de son côté, accueil Demba Diop FC (13e, pts). Un faux-pas l’une des deux équipes peut permettre à l’autre de prendre la première place du classement. Troisième à quatre longueurs du duo de tête Jamono-Amitié FC, Oslo FA (22 pts) ira défier Ajel (5e, 21pts) à Rufisque. Les deux clubs, qui veulent continuer à mettre la pression sur les équipes du haut du tableau, voudront remporter ce match pour garder leurs chances d’accession en Ligue 1.

Quatrième avec 22 pts, l’US Ouakam effectue une belle remontée. Les Requins, qui seront l’hôte du Ndiambour de Louga, auront à cœur d’enchaîner une 5e victoire d’affilée. Au stade Caroline Faye, Keur Madior (12e, 13 pts) reçoit Walydaan de Thiès (6e, 21). Les Mbourois de Keur Madior, qui veulent sortir de la zone rouge, n’auront pas la tâche facile devant une formation de Walydaan qui vise le podium. Classés respectivement aux 11e et 12e places, Mbour PC (13 pts) et Thiès FC (15 pts) s’affrontent dans un duel de bas du classement. Mbour PC, plus faible attaque de Ligue 2 (6buts marqués), veut gagner pour s’extirper de la zone de relégation. Dernier du classement, le Port vit une situation très difficile. Les Portuaires, plus mauvaise défense de Ligue 2 (14 buts encaissés) reçoivent HLM de Dakar (9e, 15pts).







Ligue 2 : Programme 15ème journée

Samedi 25 mars 2023

Stade Caroline Faye

16 h 00: Keur Madior / Walydaan

Stade Ibrahima Boye

16 h 30: DUC/ Jamono Fatick

Stade Maniang Soumaré

16 h 30 : Amitié FC/ Demba Diop FC

Stade Caroline Faye

18 h 00 : Mbour PC/ Thiès FC

Dimanche 26 mars

Stade Ibrahima Boye

16 h 30 : Port / HLM Dakar

Stade Ngalandou Diouf

16 h 30 : AJEL de Rufisque/ Oslo F.A

Stade Alboury Ndiaye