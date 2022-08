2021-2022 : voici comment le CNG a gagné 170 millions cette saison

Le CNG a tenu samedi dernier une Assemblée générale d’information. Au cours de la réunion, le Comité a présenté son bilan financier de la saison 2021-2022. D’après Sunu Lamb, les services de Bira Sène, le président de l’instance, ont engrangé 170 millions 202 mille 774 francs CFA de recettes. Les fonds proviennent de sept sources.



La plus grosse contribution est tirée des droits d’organisation des combats de lutte avec frappe avec un apport de 46,6 millions de francs CFA. Suit le solde de la saison 2020-2021, soit 37 millions 787 mille 274. Les sanctions infligées aux lutteurs (31 millions 695 mille 500) arrivent en troisième position.



Celles-ci sont suivies des subventions et appuis au CNG (29 millions), de la vente des licences (promoteurs, managers et lutteurs, 23 millions 165 mille), des quotes-parts sur les droits d’organisation des combats de lutte avec frappe (995 000) et des droits d’affiliation et de ré-affiliation (960 000).



Grâce à ces fonds, le CNG a pu supporter ses charges qui s’élèvent à 157 millions 883 mille 424 francs CFA cette saison. Ce qui fait que Bira Sène et son équipe ont pu présenter un solde positif de 12 millions 319 mille 250 francs CFA.