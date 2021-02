23e journée Liga : Le Real Madrid veut réduire l’écart avec le leader, Koeman retrouve Abelardo…

La 23e journée de Liga a démarré ce vendredi avec la victoire (3-1) de Celta Vigo devant Elche.

La suite de cette journée aura lieu ce samedi avec le Real Madrid qui affronte Valence qui l’avait battu 4-1 en début de saison.



Après sa belle semaine ponctuée par six points pris sur six possibles entre samedi et mardi, la Maison Blanche espère vaincre pour réduire son écart avec l’Atleti.



Ce dernier a laissé ses premier points après 8 victoires consécutives lors du match nul (2-2) contre Celta Vigo. L’équipe de Simeone se déplacera sur la pelouse de Granada CF. Lors de la manche aller, les Colchoneros avaient laminé 6-1 Granada.



Pour les autres rencontres, Barcelone-Alavés nous offrira les retrouvailles Ronald Koeman et Abelardo. Les deux entraîneurs qui ont formé la charnière défensive du Barça dans les années 1990 sous les ordres de Johan Cruyff, vont se rencontrer pour la première fois en tant que techniciens.



Sevilla FC qui lutte pour les places européennes recevra SD Huesca qui loge à la dernière place.

Deux autres équipes engagées dans la lutte pour le maintien se retrouveront ensuite avec SD Eibar face au Real Valladolid. Ces deux équipes ont 20 points au compteur et naviguent autour de la zone rouge. Les enjeux seront donc importants pour ces 90 minutes.



Dimanche, déplacement de la Real Sociedad sur le terrain de Getafe CF. L’équipe de la capitale souhaitera rebondir après une série de mauvais résultats. Motif d’espoir : la Real a perdu à chaque fois au Coliseum Alfonso Pérez depuis que les Azulones sont revenus dans l’élite il y a quatre ans.





La dernière rencontre prévue dimanche sera alléchante entre Villarreal CF et le Real Betis. Il y a quelques histoires intéressantes concernant les entraîneurs autour de ce match. En effet, Unai Emery défiera le club qui était son principal rival pendant ses années au Sevilla FC, alors que Manuel Pellegrini retrouvera une ville où il a connu tant de succès. Plus important, cela devrait être un superbe match de football avec deux équipes offensives comprenant des joueurs de classe mondiale.