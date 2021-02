24e Journée Liga : L'Atlético en position de force, Barça pour oublier Paris

En ouverture de la 24e journée de la Liga Santander, Betis Séville a battu (1-0) Getafe grâce à un but de Borja Iglesias. Le Real Betis grimpe provisoirement à la 6e place.Cette 24e journée se poursuivra ce samedi avec l'attendu Atletico-Levante.Les Colchoneros qui comptent 6 points de plus que le rival madrilène avec un match en moins espèrent conforter leur avance face à une équipe de Levante qui n’a plus gagné depuis la 21e journée face au Real Madrid.Le dernier match de ce samedi opposera Valladolid, premier relégable, au Réal Madrid, dauphin de l’Atletico. Pour cette rencontre, l'équipe de Zizou sera amputée de son attaquant vedette, Karim Benzema.Humilié par le PSG en C1, le Barça recevra Cadix le dimanche pour essayer d’oublier sa récente mésaventure .Cette journée s’achèvera avec un succulent Bilbao-Villarreal.