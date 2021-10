3e édition du marathon de Dakar : Plus de 70 nationalités attendues dans la capitale sénégalaise

Après une année d’absence, le marathon de Dakar revient pour sa troisième édition prévue les 20 et 21 novembre prochain. Cette compétition qui compte trois courses de 10 km, 21 km et 42 km verra la participation de centaines d’athlètes de 70 nationalités différentes.



Selon le ministre des Sports, Matar Bâ qui a présidé, hier, la cérémonie de lancement, cet événement initié par Eiffage constitue un socle pour rehausser la discipline qui traverse des moments difficiles au Sénégal.



‘’Avoir un marathon de ce genre participe à la promotion de la capitale, mais il a aussi une importance capitale sur le plan sportif. Il permet de rapprocher les gens de la discipline’’, a fait savoir le ministre des sports.



‘’L’athlétisme sénégalais traverse des moments difficiles et avec le président de la Fédération Sara Oualy, nous sommes en train de travailler pour le redresser. Je pense que ce marathon vient à son heure. Il permet à tout le monde de s’épanouir. Nous allons en profiter pour joindre l’utile à l’agréable’’, ajoute-t-il.