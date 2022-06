Les CAF Awards de retour le 21 juillet ! (Officiel)

C'est officiel. Les CAF Awards se tiendront le jeudi 21 juillet au Maroc, a révélé ce dimanche la Confédération africaine de football (CAF), informe Afrikfoot.



Depuis le temps qu’ils étaient attendus par les fans de football africain ! Plus organisés depuis janvier 2020, avant la crise du Covid, les CAF Awards se tiendront comme pressenti le jeudi 21 juillet au Maroc, a révélé ce dimanche la Confédération africaine de football (CAF). Le Maroc a été choisi car il abritera à ce moment-là la CAN féminine, dont la finale aura lieu le 23 juillet.



Toute une série de récompenses seront décernées durant cette soirée de gala, dont la plus prestigieuse est le titre de Joueur Africain de l’année, détenu par Sadio Mané. A l’instar du Ballon d’Or, le règlement va évoluer puisque les joueurs seront jugés non plus sur leurs performances sur l’année civile mais sur la saison écoulée. «La période prise en compte va de septembre 2021 à juin 2022», explique ainsi la CAF.



Un nouveau format



«Les gagnants seront désignés par les votes des capitaines et des entraîneurs des associations membres, du groupe d’étude technique de la CAF, des journalistes sélectionnés, et des Légendes du football africain», a ajouté l’instance.



Les titres de joueur interclubs de l’année, de jeune joueur de l’année, d’équipe nationale de l’année, d’entraîneur de l’année, de club de l’année, de but de l’année et de joueuse de l’année seront également décernés, ainsi que la petite nouveauté, le titre de Joueuse Interclubs de l’Année. La période prise en compte va de septembre 2021 à juin 2022. La précédente édition des CAF Awards s'est tenue en 2019 à Hurghada, en Égypte.