8ème de finale FA CUP: Ilimane Ndiaye crucifie Tottenham de Pape Matar Sarr

Sheffield United (championship) de l’attaquant sénégalais, Ilimane Ndiaye, s’est qualifié pour les quarts de finale de la FA CUP en battant, ce mercredi, le Tottenham de Pape Matar Sarr (1-0).









C’est Ilimane Ndiaye qui s’est distingué dans ce duel entre jeunes talents sénégalais en marquant le but de la qualification de son équipe à la 79ème. Entrée à la 73ème minute l’attaquant international sénégalais n’aurait besoin que de 6 minutes pour faire la différence en marquant d’une belle frappe qui ne laisse aucune chance au gardien des Spurs Fraser Forster.





Pape Matar Sarr, titulaire au milieu de terrain avant de sortir à la 74ème minute, a assisté depuis le banc, au but ,de son coéquipier dans la tanière. À 20 jours de la double confrontation contre le Mozambique en éliminatoire de la CAN, ce superbe but va certainement faire du bien à Ilimane Ndiaye qui était un peu dans le dur ces derniers temps.