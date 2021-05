8èmes de finale Coupe de la ligue : Teungueth Fc, Génération Foot et Linguère qualifiés, Diambars éliminé

Avant la 17ème journée prévue samedi et dimanche, les clubs de ligue 1 et ligue 2 étaient en lice pour les 8èmes de finale de la coupe de la ligue. Après 5 matchs sans victoire en championnat, la Linguère de Saint-Louis qui a perdu son fauteuil de leader la semaine dernière, a frôlé l’élimination ce midi au stade Mawade Wade.







En effet, menée au score à la 84ème mn par Stade de Mbour, Linguère n’a égalisée que dans les ultimes secondes avant de s’imposer aux tirs au but (6-5).





Dans le duel entre deux équipes de ligue 1, Génération Foot a pris le dessus sur Ndiambour aux tirs au but (4-2) temps règlementaire 1-1. A Rufisque, Teungueth Fc n’a pas tremblé devant Renaissance (1-0). EJ Fatick qui reste sur quatre victoires d’affilée en championnat a été éliminé de la coupe de la ligue par le Sonacos aux tirs au but (5-3) temps réglementaire un but partout.

L’autre équipe du Sine, Jamono Fatick premier relégable en ligue 2, a réussi du jour en sortant le Diambars aux tirs au but ( 2-1) temps réglementaire et les prolongations un but partout. Dans une autre rencontre avec deux équipes de ligue 2, Ouakam a dominé Duc (2-0)

Résultats 8eme de finales coupe de la ligue.









Linguère / Stade de Mbour 1-1 (6- 5 t.a.b)

Teungueth Fc/ Renaissance 1-0





EJ Fatick/ Sonacos 1-1(3 -5 t.a.b)





Duc/ Ouakam 0-2





Jamono Fatick / Diambars 1-1(2 1 t.a.b)





Génération Foot/ Ndiambour 1-1(4- 2 t.a.b)





Jeudi 20 mai





Us Gorée/ Dakar Sacré-Cœur

Mbour PC/ Jaraaf remis