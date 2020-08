À cause de la mort de Tataw, Paul BIYA promet 22 logements sociaux pour les lions indomptables de 1990

C‘est Boney Philippe qui divulgue l’information ce jeudi matin. A la suite du décès du capitaine Stephen Tataw dans des conditions de précarités qui dénigrent le statut de ces footballeurs qui ont hissés au firmament le football camerounais et africain.











Tout ce qu’on sait jusqu’ici c’est que dans les coulisses, le Chef de l’Etat du Cameroun pense offrir des maisons d’habitation à 22 des lions indomptables qui ont participés à la victoire des lions indomptables à la coupe du monde italienne de 1990. 30 ans plus tard, ceux des lions indomptables encore vivant ou leurs ayant droits bénéficieront d’un logement social offert par le Chef de l’Etat.









Difficile de dire si c’est une bonne nouvelle ou pas. Connaissant le Cameroun et son administration, il faut encore attendre que ces personnes entrent en possession de ces logements sociaux pour y croire. Ce d’autant plus que ce ne sera pas la première fois que le Chef de l’Etat fasse des promesses qui ne soient pas respectées. On peut se rappeler de la promesse en 1996 de la construction d’un aéroport à Kribi, qui n’a jamais poussé de terre.









Les promesses du Président de la République au lendemain du succès de la coupe du monde de 1990 n’ont jamais été respectées. On se souvient que cette promesse de construction d’une maison pour chaque joueur et des membres du staff des lions n’est pas un nouveau projet. De retour à Yaoundé au terme de la sortie en quart de finale, le Président Paul BIYA avait entre autre promis aux footballeurs de leur offrir une maison chacun. Plusieurs lions sont aujourd’hui décédés sans jamais avoir vu cette promesse s’accomplir. Par ailleurs, il est à rappeler qu’aujourd’hui, on ne parle plus de maison pour chacun, mais de logements sociaux. En attendant les précisions sur le type de construction en question.









Rappelons que c’est le journaliste Boney Philippe qui a fait cet annonce ce jeudi matin au cours de son émission matinal Olympia Sport sur les antennes d’Amplitude FM, une radio privée dans la ville de Yaoundé. Il a fait savoir « Le Président Paul Biya va décider de l’octroi de 22 logements aux 22 héros du Mondial 90 en guise de reconnaissance de la nation ». Aucune autre précision jusqu’ici sur cette annonce. Mais il est évident que c’est les remous et les dénonciations sur les frustrations subies par le capitaine Tataw stephen qui amène le premier sportif à réagir ainsi.









Est-ce vraiment de ça dont ont besoin les lions aujourd’hui ?