Tout savoir sur le nouveau format pour la Champions League après 2024

À compter de son édition 2024/25, l'UEFA Champions League se déroulera selon un nouveau format. On explique ce qui va changer et ce qui ne changera pas. Ce que cela signifie pour les fans de foot et comment cela va influer sur les autres compétitions de clubs de l'UEFA.







Ce n'est pas un hasard si le football européen est l'un des plus populaires au monde. Il évolue sans cesse. Depuis le coup d'envoi de la compétition inaugurale, la Coupe des clubs champions européens, en 1955, l'UEFA a toujours fait évoluer la compétition afin de l'adapter aux changements plus importants survenus dans le football.





Pour s'assurer que le nouveau format 2024/25 offrira le meilleur pour les clubs, les joueurs et les fans, l'UEFA a basé sa conception sur des consultations approfondies avec les principaux acteurs de la communauté du football européen. Le 19 avril, les réformes ont reçu le soutien unanime du conseil d'administration de l'Association européenne des clubs (ECA) et de la Commission des compétitions interclubs de l'UEFA (composée d'une majorité de représentants des clubs).











« Cette évolution du format permettra à tous les clubs en Europe de continuer de rêver de participer à l'UEFA Champions League grâce aux résultats obtenus sur le terrain et elle offrira la pérennité, la prospérité et la croissance à long terme pour tous au sein du football européen, pas seulement pour un petit entre-soi », a déclaré le président de l'UEFA Aleksander ?eferin.





Quels changements à partir de 2024/25 ?





Le changement majeur dans les réformes annoncées par le Comité exécutif de l'UEFA à l'issue de sa réunion du 19 avril est la fin de la phase de groupes initiale à 32 équipes du format actuel. Actuellement, la saison débute avec ces huit groupes de quatre. À partir de la saison 2024/25, il n'y aura plus qu'un seul championnat composé des 36 clubs en lice. Quatre équipes supplémentaires auront ainsi l'occasion de se mesurer aux meilleurs clubs d'Europe.





Avec le nouveau format, les équipes joueront quatre matches de plus. Elles n'affronteront plus deux fois trois adversaires – à domicile et à l'extérieur – mais dix équipes différentes, dont la moitié à domicile et l'autre à l'extérieur. Les clubs auront ainsi l'occasion de se mesurer à un plus grand nombre d'adversaires et les supporters auront la possibilité de voir les meilleures équipes s'affronter plus tôt dans la compétition. Grâce à ce nouveau format, l'enjeu est plus important jusqu'à la dernière soirée de ce championnat.





Comment les quatre places supplémentaires seront-elles allouées ?





La qualification pour la Champions League restera ouverte et dépendra de la place finale d'un club dans son championnat national de la saison précédente. Les quatre places supplémentaires disponibles à partir de 2024/25 seront attribuées en fonction des trois critères différents :





Place n°1 : une des places supplémentaires sera attribuée au club classé troisième dans le championnat de l'association qui occupe la cinquième position dans le classement des associations nationales de l'UEFA.

Place n°2 : une autre place sera attribuée à un champion national en passant de quatre à cinq le nombre de clubs qualifiés par la Voie des champions.

Places 3 et 4 : attribuées aux deux clubs ayant les coefficients de club les plus élevés qui ne se sont pas qualifiés automatiquement pour la phase de ligue de l'UEFA Champions League, mais qui se sont qualifiés pour la phase de qualification la Champions League ou pour pour l'Europa League/l'Europa Conference League (qui débutera lors de la saison 2021/22).

Comment seront déterminés les huitièmes de finale ?





Les résultats de chaque match détermineront le classement général de la nouvelle ligue. La victoire rapportera trois points, le match nul un point.





Alors que les huit premiers équipes se qualifient automatiquement pour les huitièmes de finale, les équipes classées entre la 9e et la 24e? places participeront à un tour de barrage. Les équipes classées entre la 9e? et la 16e? place seront têtes de série pour le tirage des barrages, ce qui signifie qu'elles affronteront une équipe classée entre la 17e? et la 24e? place, avec l'avantage de jouer le retour à domicile. Les équipes qui termineront 25e? ou au-delà seront éliminées sans être reversées en UEFA Europa League.





Les huit clubs vainqueurs de barrages se qualifieront pour les huitièmes de finale, où ils affronteront chacun l'un des huit premiers du classement.





Est-ce que des changements sont prévus pour la phase à élimination directe ?





À partir des huitièmes de finale, la compétition suivra son format actuel avec des rencontres aller-retour à élimination directe menant à la finale organisée dans un lieu neutre choisi par l'UEFA.





Qu'est-ce que ce nouveau format de la Champions League va apporter aux fans de foot ?





• Plus d'occasions de voir les meilleures équipes d'Europe s'affronter plus tôt dans la compétition.





• Chaque match va compter. Le nouveau format de ligue fera en sorte que chaque résultat puisse changer radicalement la place d'une équipe, jusqu'à la toute dernière journée. Une victoire ou une défaite peut faire la différence entre une équipe qualifiée automatiquement pour les huitièmes de finale, une participation aux barrages ou l'élimination de la compétition.





Est-ce que les autres compétitions de clubs de l'UEFA vont adopter le même format ?





Oui. En plus de la Champions League, l'Europa League et la toute nouvelle Europa Conference League – dont le coup d'envoi sera donné lors de la saison 2021/22 – évolueront également pour remplacer leur phase de groupes par un championnat unique. Le nouveau format pourra être adapté en fonction des besoins de chaque compétition, tant en ce qui concerne le nombre d'équipes que le nombre de matches.





Quelles sont les étapes à venir avant les grands débuts en 2024 ?





D'autres décisions concernant des questions telles que le rééquilibrage de la liste d'accès, les dates des matches, le système de répartition des têtes de série, le format des finales, les coefficients et la répartition financière seront prises d'ici à la fin de 2021. D'éventuels ajustements au format approuvé le 19 avril pourraient encore être apportés si nécessaire.





Qu'est-ce que ce nouveau format va apporter au football européen ?





Les changements apportés sont destinés à assurer un avenir positif au football européen à tous les niveaux et à répondre aux besoins évolutifs de toutes ses parties prenantes. Confirmant sans équivoque l'engagement commun envers le principe de la compétition ouverte et du mérite sportif à travers le continent, l'objectif commun a également été de soutenir les ligues nationales.





L'UEFA a également réaffirmé son engagement financier fort envers l'ensemble du football européen et prendra des mesures pour garantir une plus grande solidarité financière envers un plus grand nombre de clubs qui ne participent pas aux compétitions de clubs de l'UEFA. Cela renforcera la base solide sur laquelle le football se construit en Europe.





Une évolution continue





Nos chronologies de la Champions League et de l'Europa League montrent plus en détail comment chaque compétition a évolué depuis les origines de la Coupe des clubs champions européens, qui a débuté en 1955, avec la Coupe UEFA et la Coupe des vainqueurs de coupe européenne jusqu'à leurs formats actuels.