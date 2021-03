Abdou Diallo, défenseur des Lions : ‘’J’ai posé des questions à Gana sur la tanière et il m’a dit que…’’

Même s’il n’a pas influencé Abdou Diallo (Psg) sur sa décision de rejoindre la sélection sénégalaise, Gana Guèye, qui évolue dans le même club que le nouveau défenseur des Lions, l'a rassuré sur ce qui se passe dans la tanière.‘’Gana m’a juste informé et m’a parlé du bien de l’équipe, de ce que je trouverai ici et de ce que je pourrais apporter aussi. Puisque je suis curieux, je lui ai posé pas mal de questions, il m’a dit, tu feras ton choix et tu jugeras par toi-même. J’ai senti que je ne trouverai que du bien’’, a fait savoir Diallo à Record.‘’Personnellement, j’ai pu prendre le temps de peser le pour et le contre. Heureusement que j’ai bien discuté avec le coach avant et on n’a rien forcé. Tout est arrivé naturellement. Une fois que j’ai pris la décision, il n’y a eu plus aucun doute. Je suis là à ma place et je suis content’’, ajoute-t-il.