Abou Diallo, la bonne pioche

En plus de Nampalys Mendy, Aliou Cissé a fait appel à deux autres binationaux, Fodé Ballo Touré du Fc Monaco et Abou Diallo du PSG. Le profil du sociétaire du club de la capitale française est particulièrement intéressante. Âgé de 24 ans, Abou Diallo est capable d'évoluer aussi bien en défense centrale que sur le coté gauche. Au PSG, il s'est imposé comme un titulaire en puissance dans la défense. Cette saison, il a joué 17 matches en Ligue 1 malgré la forte concurrence dans le club parisien. C'est donc une recrue qui peut faire beaucoup de bien aux Lions puisque le poste de latéral gauche est un secteur faible de l'équipe de Cissé. Youssouf Sabaly qui est un droitier de métier a été souvent obligé d’évoluer à gauche pour combler ce gap.





Né en France et capitaine de presque toutes les catégories de jeunes, Abdou Diallo avait déjà annoncé son envie de jouer pour le Sénégal récemment.







"Jouer pour une sélection nationale, ça représente toujours quelque chose, moi qui suis franco-sénégalais. Je sais que ce sera une conséquence de mes performances en club. Je prends les choses étapes par étape, je me concentre à faire du mieux que je peux en club, et le reste suivra et j’accueillerais la chose avec grand plaisir. Aujourd’hui, oui, je peux opter pour la France ou pour le Sénégal, mais aujourd’hui, on ne m’a pas choisi", avait-il déclaré dans un entretien avec Europe 1 au mois de novembre. Cissé n'a pas raté l'occasion de renforcer son équipe.