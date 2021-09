Absences de Astou Traoré, Aya, Mame Diodio et Cie, Tapha Gaye reste catégorique : « Elles ne manquent pas à l’équipe… »

À la question de savoir si Astou Traoré (40 ans) manque à son équipe, la réponse du sélectionneur de l’équipe nationale féminine de basket, Moustapha Gaye est « Non ! » La page de la reine des parquets est donc définitivement tournée avec la sélection nationale sénégalaise.

En conférence de presse d’après-match face à l’Égypte, il a été interpellé sur l’absence d’Astou Traoré (trois fois championne d’Afrique en 2007, 2009 et 2015), de la tanière. Et, c’est donc sans détour que le sélectionneur a servi une réponse pour le moins directe. « Dans ce que je veux faire, non ! »

Autrement dit le jeu des Lionnes est en train d’être élaboré autour d’un effectif considérablement rajeuni.

Fort de sa double casquette d'entraîneur et de directeur technique national (Dtn) il rappelle : « Il n’y pas que Astou qui n’est pas là. Il y a aussi Aya, Mame Diodio, Fatou Dieng… Certes elles ont tout fait pour le Sénégal, elles méritent des honneurs. Mais là, nous sommes arrivés à un moment où il faut donner la chance aux plus jeunes. Il faut bâtir pour le futur. »