Abubakarr Kamara, coach Sierra Leone : ‘’C’est un résultat positif pour nous’’

L'entraîneur de l’équipe nationale des U20 de la Sierra Leone, Abubakarr Kamara, ne cache pas sa joie, après le match nul décroché par ses poulains, ce vendredi, au stade Lat Dior de Thiès, face au Sénégal. Une rencontre qui comptait pour la 1re journée de la poule A du tournoi de la zone A/Ouest de l’Ufoa, qualificatif à la Can-2021 en Mauritanie.Selon lui, le point du nul est un résultat positif. ‘’C’était un match très difficile pour nous, parce que cette équipe du Sénégal est bonne et elle joue bien. Mais on a pu les contenir pour décrocher un match nul qui est un résultat positif pour nous’’, confie-t-il en conférence de presse.Malgré quelques soucis, le technicien soutient être satisfait de la prestation de ses joueurs. ‘’Au début, je n’étais pas trop satisfait de la prestation de mes joueurs. Mais, en regardant de près, on voit que c’est un bon résultat, parce que nous sommes arrivés hier soir et les joueurs étaient très fatigués’’, rappelle-t-il.