Accompagnement des sports paralympiques : Santi Sène Agne plaide pour la participation du secteur privé

Le président du Comité national paralympique handisport, Santi Sène Agne, lance un appel aux autorités pour faire participer le secteur privé dans l'accompagnement de la compétition des athlètes à mobilité réduite.





Lors de l'ouverture de la saison de basket handisport, qui a vu la victoire de Mbour face à Thiès (36-33), Santi Sène Agne est revenu sur les difficultés que rencontre le sport paralympique.





"Tout le sport sénégalais rencontre des difficultés. Il n'y a pas une fédération qui n'en rencontre pas. Il y en a qui ont plus ou moins de difficultés. Nous, nous faisons partie des fédérations les plus démunies. Nous n'avons ni recette au guichet ni une subvention régulière. Nous invitons l'État pour une intervention massive du secteur privé auprès des fédérations les plus démunies", plaide M. Agne.





Selon Mamadou Thiaw, Président du club handisport de Mbour, le sport contribue à la réinsertion des personnes à mobilité réduite.





"La première chose que nous visons, c'est d'éviter que les jeunes se retrouvent dans la rue pour mendier. Il y a des jeunes qui sont passionnés, mais nous avons des moyens très limités pour les accueillir tous. Il faut des chaises réglementaires pour aller jouer aux compétitions internationales. Et cela pose problème", affirme Mamadou Thiaw.





Le sport paralympique mbourois est soutenu depuis 2016 par Mme Sall Awa Danfakha. Elle aussi demande au privé de soutenir les athlètes.