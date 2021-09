Accusation de Viols : Benjamin Mendy reste en détention, procès le 24 janvier

Accusé de viols et d'agression sexuelle et placé en détention provisoire le 27 août, le défenseur français de Manchester City Benjamin Mendy reste en prison jusqu'à nouvel ordre. Une nouvelle audience préliminaire aura lieu le 15 novembre et son procès doit débuter le 24 janvier 2022.





Benjamin Mendy reste en prison. Accusé d'avoir commis quatre viols et une agression sexuelle entre octobre 2020 et août 2021, et placé en détention provisoire dans un établissement pénitentiaire d'Altcourse - au nord de Liverpool - le 27 août, le défenseur français (27 ans) de Manchester City a vu ce vendredi le tribunal de Chester confirmer son maintien en détention lors d'une audience préliminaire, selon le Manchester Evening News.





Lors de cette audience, qui n'avait pas vocation à juger les faits, la cour a fixé la date de son futur procès, qui aura lieu à partir du 24 janvier 2022, sur une durée de deux ou trois semaines. D'ici là, une nouvelle audience se tiendra le 15 novembre, a priori pour déterminer si le champion du monde 2018 souhaite plaider coupable ou non.





Même traitement pour le deuxième accusé





Arrêté et entendu par la police en novembre 2020, et encore au début de l'année 2021, l'ancien joueur de l'OM avait à cette époque été placé en liberté conditionnelle, mais n'avait pas respecté ses obligations en organisant au moins une nouvelle fête chez lui, ce qui a irrité la justice anglaise. Le 1er septembre, cette dernière avait d'ailleurs refusé la demande de libération sous caution effectuée par les avocats du joueur.