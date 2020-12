Adnan Januzaj touché à la cuisse et absent “pour une courte période”

Adnan Januzaj, blesse à la Cuisse

Le club de la Real Sociedad devra se passer d'Adnan Januzaj pour un "court laps de temps", a signé le club de football de Saint-Sébastien. L'ailier belge de 25 ans a dû quitter la pelouse mercredi à la 56e minute du match de championnat perdu au FC Barcelone (2-1), victime d'une blessure musculaire à la cuisse.

La Real Sociedad n'a pas précisé la durée de l'indisponibilité de Januzaj. Le Diable Rouge a rassuré via Twitter. Il ne s'agit pas d'une blessure grave. "Je suis absent pour une courte période, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter", a-t-il écrit. "J'utiliserai ce temps pour aller mieux et je reviendrai bientôt.”